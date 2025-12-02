منها لائحة الإعلانات العقارية.. طرح 21 مشروعًا عبر منصة استطلاع

Icon

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
المواطن - واس

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 21 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للعقار إلى تنظيم عمل المسوق العقاري والإعلانات العقارية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 ديسمبر 2025م.
من جانبها طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عبر المنصة مشروع (المعيار الوطني للتشفير للجذر السعودي ومزودي خدمات إصدار الشهادات الرقمية)؛ بهدف إتاحة طريقة آمنة لتشغيل عمليات الجذر السعودي ومزودي خدمات إصدار الشهادات الرقمية، وتعزيز مستوى الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 9 ديسمبر 2025م.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (سياسة التزام أصحاب العمل بالتغطية التأمينية للمستفيدين)؛ الذي يهدف من خلاله مجلس الضمان الصحي إلى ضمان التغطية التأمينية الصحية لجميع العاملين وذويهم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وتعزيز امتثال أصحاب العمل لمتطلبات التغطية الصحية التأمينية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 ديسمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

