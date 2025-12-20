Icon

من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي Icon المذنب أطلس يعبر دون أي تهديد للأرض بعد شائعات بوقوع كارثة Icon الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية Icon الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل Icon أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى Icon خلال أسبوع.. ضبط 17880 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف Icon الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف Icon محامية تحذر: البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال Icon أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم Icon وظائف شاغرة في التركي القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
حصاد اليوم
صحة وطب‎

من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٠ مساءً
من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجدت دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة أن الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم كل ليلة يساعد في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

وفي إطار الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية Oxford University Press، قام الباحثون بمتابعة عادات النوم الخاصة بـ11 شخصاً من البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لمدة أسبوع، ثم طلب من المتطوعين اختيار توقيت معين للذهاب للنوم كل ليلة مع الالتزام به لمدة أسبوعين، دون اشتراط حصولهم على عدد ساعات نوم محددة أو أي فترات قيلولة على مدار اليوم.

قد يهمّك أيضاً
6 أضرار صحية يسببها النوم لأقل من 6 ساعات

6 أضرار صحية يسببها النوم لأقل من 6 ساعات

دراسة توضح العلاقة بين قلة النوم وضغط الدم

دراسة توضح العلاقة بين قلة النوم وضغط الدم

وقبل بدء التجربة، كان توقيت النوم للمتطوعين كل ليلة عادة ما يختلف في حدود ثلاثين دقيقة، لكن أثناء الاختبار تم خفض فترة الاختلاف إلى سبع دقائق فقط.

وأكد فريق الدراسة من جامعة أوريغون ومعهد أوريغون لعلوم الصحة المهنية في الولايات المتحدة أن الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم على مدار فترة الاختبار ساعد في خفض معدل الضغط الانقباضي (العلوي) بواقع أربع درجات والضغط الانبساطي (السفلي) بواقع ثلاث درجات، وذلك طوال 24 ساعة، وهو ما يتحقق في حالات خفض كميات الملح في الطعام أو ممارسة التدريبات البدنية.

كما كشفت الدراسة أن الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم يساعد في خفض الضغط بمعدل أكبر أثناء النوم بواقع خمس درجات للضغط الانقباضي وأربع درجات للضغط الانبساطي، علماً بأن خفض الضغط بواقع خمس درجات يقلل احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة 10%.

ويقول الباحثون في تصريحات للموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية إن عدم انتظام ساعات النوم يؤدي إلى اختلال عمل الساعة البيولوجية للجسم، وهي التي تساعد في تنظيم عملية النوم ووظائف القلب، في حين أن الالتزام بجدول ثابت للنوم يساعد في الحصول على أنماط نوم صحية.

ويرى الباحثون أنه إذا ما أثبتت المزيد من التجارب صحة هذه النتائج، فإن ضبط توقيت النوم كل ليلة سوف يعتبر وسيلة رخيصة وسهلة للحد من مخاطر أمراض القلب والشرايين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد