مهرجان الصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين المحليين في يومه الثاني

أقيمت اليوم، ستة أشواط تأهيلية للمحترفين المحليين ضمن مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 (أكبر تجمُّع للصقور في العالم) الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) خلال الفترة من 25 ديسمبر الحالي حتى 10 يناير 2026.

وخصصت أشواط اليوم الثاني للمحترفين المحليين، حيث تنافس 186 صقارًا عبر ست فئات، وهي مثلوث جير فرخ وقرناس، وجير بيور فرخ وقرناس، وحر فرخ وقرناس، إذ يشهد المهرجان إقامة 139 شوطًا، تقدم خلالها 1012 جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية 38 مليون ريال.

وجاءت الانطلاقة عبر شوط مثلوث جير فرخ، وفيه حققت شركة سلطان العقارية المركز الأول عبر (G17)، وجاء الصقار محمد الحمضاوي في المركز الثاني عبر (فيد)، وحل الصقار هاني الشلوي بالصقر (غلا) في المركز الثالث، وفي شوط مثلوث جير قرناس، حقق الصقار خالد الشميسي المركز الأول عبر الصقر (مرعبة)، وجاء الصقار ماجد العتيبي عبر الصقر (وهج) في المركز الثاني، وحل الصقار سلطان القحطاني ثالثًا عبر الصقر (معزة).

وفي الشوط الثالث لفئة جير بيور فرخ، حقق الصقار موسى الشلوى عبر (B1) المركز الأول، وجاء الصقار محمد الحمضاوي عبر الصقر (حائل) في المركز الثاني، وحل الصقار عناد الشيباني ثالثًا عبر الصقر (الهيلعي)، وفي شوط جير بيور قرناس جاء الصقار سعيد المري في المركز الأول عبر (مغادر)، وحلت الصقارة ريماس بنت عبدالله الباني عبر (اليخت) في المركز الثاني، وجاء تركي القحطاني عبر (باسل) في المركز الثالث.

بعدها انطلق شوطا الحر، حيث حقق سلطان العامر أقوى المفاجآت في فئة الفرخ، حينما خطف المركز الأول مع آخر صقر مشارك، الصقر (الماشي)، ليتراجع الصقار محمد المليحي عبر (H90) إلى المركز الثاني، فيما خطف عبدالعزيز الرميح المركز الثالث عبر (رماح)، وكان ختام اليوم الثاني عبر فئة حر قرناس، وفيه حقق براك المطيري المركز الأول عبر الصقر (بندر)، وجاء عبدالعزيز آل جلبان في المركز الثاني عبر الصقر (مزيون)، وحل سعيد المري في المركز الثالث عبر الصقر (الشهم).

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يؤكد دوره الرائد في إبراز موروث الصقارة المسجل في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية منذ عام 2010، وتعزيز حضور المملكة بوصفها موطنًا عالميًا للصقور والصقارين، عبر وجهة تنافسية تجمع بين الهواية والموروث، وتقدم على مدى 17 يومًا تجربة فريدة للزوار والصقارين.