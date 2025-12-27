Icon

في نسخته العاشرة

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يستقطب الزوار من مختلف دول العالم

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٥ مساءً
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يستقطب الزوار من مختلف دول العالم
المواطن - واس

يشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة تناميًا ملحوظًا في أعداد السياح الدوليين، في مؤشر يعكس اتساع دائرة الاهتمام العالمي بالحدث، وترسّخ مكانته كونه أحد أبرز المهرجانات الثقافية والتراثية، ودوره في دعم السياحة الثقافية بالمملكة.
وبحسب إحصاءات اللجان المنظمة، تجاوز عدد السياح الأجانب الزائرين (3) آلاف سائح يمثلون أكثر من (50) دولة من مختلف القارات، حضروا للاطلاع من قرب على تفاصيل عالم الإبل، ومتابعة المنافسات النوعية التي يشهدها المهرجان.


وشهد الزوار حضور مراحل التحكيم في أشواط الفردي والجمل، إذ اطلعوا على آليات التقييم الدقيقة، والمعايير المعتمدة في المفاضلة بين الإبل، مما أتاح لهم فهمًا أعمق لقيمة الإبل الثقافية والاقتصادية، ومكانتها المتجذرة في تاريخ المملكة.
وشارك السياح في برامج ثقافية وترفيهية متنوعة صُممت لتعريفهم بأنواع الإبل وألوانها ومسمياتها، إضافة إلى إبراز الموروث المرتبط بها، وسط عروض تعريفية وتجارب تفاعلية لاقت استحسانًا واسعًا من الزوار.
وعبّر عدد من السياح الأجانب عن إعجابهم بما شاهدوه من تنظيم وحفاوة استقبال، مؤكدين أن المهرجان يمثّل كرنفالًا عالميًا مفتوحًا يجمع الأصالة والترفيه والمعرفة.
ويعكس الحضور الدولي المتزايد نجاح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في تحقيق أهدافه، وتعزيز حضوره على الخريطة السياحية العالمية، بوصفه منصة تجمع التراث والاقتصاد والسياحة، وتسهم في نقل صورة مشرقة عن المملكة وثقافتها إلى العالم.
ويواصل المهرجان في نسخته العاشرة، ترسيخ مكانته وجهة دولية جاذبة، معززًا دوره في دعم السياحة الثقافية، ومرسخًا الإبل كونها قيمة حضارية تتجاوز حدود الجغرافيا، وتمضي بثبات نحو مستقبل أكثر حضورًا وتأثيرًا على الصعيد العالمي.

