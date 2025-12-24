مهلة قبول أو رفض الأراضي المخفضة في الرياض تنتهي الخميس

تنتهي يوم الخميس 25 ديسمبر، مهلة القبول أو الرفض للأراضي المخفضة في العاصمة الرياض .

وقد أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر المنصَّة، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات المرتبطة بمرحلة التحقُّق من أهلية المتقدمين، والنظر في الاعتراضات التي سبقت إجراء القرعة.

وأوضحت الهيئة أنَّ نتائج القرعة النهائية أصبحت متاحة الآن عبر منصَّة التوازن العقاري، حيث يمكن للمستحقين الاطلاع على حالة طلباتهم، واستكمال ما يلزم من إجراءات لاحقة، بما في ذلك استعراض تفاصيل القطع المخصَّصة، ومتابعة الخطوات التالية إلكترونيَّاً.

عدد القطع المخصصة

وبلغ عدد القطع التي تم تخصيصها 10,024 قطعة في هذه السنة من خلال منصة التوازن العقاري.

وتشمل نتائج القرعة الإلكترونية تحديد مواقع الأراضي السكنية المخصَّصة للمستحقين، حيث بلغ إجمالي المساحات 6.38 مليون متر مربع، توزَّعت على عدد من المواقع داخل النسيج العمراني في مدينة الرياض، وفي مواقع متعدِّدة يجري تصميمها، ضمن أحياء القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، بمساحة 300 متر مربع للقطعة.

وبحسب الهيئة، تتمُّ رحلة المستفيد من التقديم حتى التخصيص عبر منصَّة التوازن العقاري الإلكترونية في مراحل واضحة ومحدَّدة، وستكون الخطوات المقبلة للمستفيدين من خلال هذه المنصَّة؛ وتشمل إجراءات البيع على الخارطة، واستلام المواقع، وإتمام مراحل البناء.

وسيستمرُّ المسار بعد هذا العام في طرح دفعات جديدة خلال الأربع سنوات المقبلة؛ للمساهمة في تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وفق ما أوردت الهيئة اليوم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين.