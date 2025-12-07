لقاء تعريفي بمؤتمر أبشر 2025 يجمع الإعلاميين والمهتمين بالتقنية في قبة وزارة الداخلية هيئة مجلس الشورى تحيل 18 موضوعًا إلى جدول أعمال جلساتها المقبلة “موانئ” تضيف خدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مساعد مدرب المنتخب السعودي: مواجهة المغرب تنافسية ونسعى لنتيجة إيجابية بدعم من السعودية.. “التحالف الإسلامي” يطلق برنامج الاستخبارات التكتيكية بالرياض عسير: فرع هيئة الصحفيين يعقد اجتماعه السنوي الأول .. مساء اليوم الجوازات: اشتراط تفعيل جواز السفر بعد تجديده تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول
أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة “JEBEL ALI MIDDLE EAST EXPRESS” التابعة لشركة “CMA CGM” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مما يُسهم في تعزيز تنافسية الموانئ السعودية على خريطة النقل البحري، ودعم انسيابية حركة التجارة العالمية، وزيادة الكفاءة التشغيلية.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بميناء الشويخ في الكويت, وميناء خليفة بن سلمان بالبحرين، وميناء خليفة في أبوظبي، بطاقة استيعابية تصل إلى (2,202) حاوية قياسية.
ويأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يؤدي دورًا مهمًا في ربط المملكة بالاقتصادات العالمية، ويتميز ببنية تحتية ومرافق لوجستية متكاملة جاذبة للشركات الدولية الكبرى، ويمتلك (43) رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، بطاقة استيعابية تصل إلى (105) ملايين طن من البضائع والحاويات.