Icon

لقاء تعريفي بمؤتمر أبشر 2025 يجمع الإعلاميين والمهتمين بالتقنية في قبة وزارة الداخلية Icon هيئة مجلس الشورى تحيل 18 موضوعًا إلى جدول أعمال جلساتها المقبلة Icon “موانئ” تضيف خدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام Icon مساعد مدرب المنتخب السعودي: مواجهة المغرب تنافسية ونسعى لنتيجة إيجابية Icon بدعم من السعودية.. “التحالف الإسلامي” يطلق برنامج الاستخبارات التكتيكية بالرياض Icon عسير: فرع هيئة الصحفيين يعقد اجتماعه السنوي الأول .. مساء اليوم Icon الجوازات: اشتراط تفعيل جواز السفر بعد تجديده  Icon تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق Icon ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم Icon التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

“موانئ” تضيف خدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٩ مساءً
“موانئ” تضيف خدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة “JEBEL ALI MIDDLE EAST EXPRESS” التابعة لشركة “CMA CGM” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مما يُسهم في تعزيز تنافسية الموانئ السعودية على خريطة النقل البحري، ودعم انسيابية حركة التجارة العالمية، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بميناء الشويخ في الكويت, وميناء خليفة بن سلمان بالبحرين، وميناء خليفة في أبوظبي، بطاقة استيعابية تصل إلى (2,202) حاوية قياسية.

قد يهمّك أيضاً
222,4 مليون طن صادرات موانئ السعودية في 2024

222,4 مليون طن صادرات موانئ السعودية في 2024

إضافة خدمة الشحن al pakistan gulf إلى ميناء الملك عبدالعزيز

إضافة خدمة الشحن al pakistan gulf إلى ميناء الملك عبدالعزيز

ويأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يؤدي دورًا مهمًا في ربط المملكة بالاقتصادات العالمية، ويتميز ببنية تحتية ومرافق لوجستية متكاملة جاذبة للشركات الدولية الكبرى، ويمتلك (43) رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، بطاقة استيعابية تصل إلى (105) ملايين طن من البضائع والحاويات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد