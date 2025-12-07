“موانئ” تضيف خدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة “JEBEL ALI MIDDLE EAST EXPRESS” التابعة لشركة “CMA CGM” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مما يُسهم في تعزيز تنافسية الموانئ السعودية على خريطة النقل البحري، ودعم انسيابية حركة التجارة العالمية، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بميناء الشويخ في الكويت, وميناء خليفة بن سلمان بالبحرين، وميناء خليفة في أبوظبي، بطاقة استيعابية تصل إلى (2,202) حاوية قياسية.

ويأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يؤدي دورًا مهمًا في ربط المملكة بالاقتصادات العالمية، ويتميز ببنية تحتية ومرافق لوجستية متكاملة جاذبة للشركات الدولية الكبرى، ويمتلك (43) رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، بطاقة استيعابية تصل إلى (105) ملايين طن من البضائع والحاويات.