موجة البرد تدفع السكان لاستخدام الحطب المستورد للتدفئة بالقصيم

تشهد معظم مناطق المملكة هذه الأيام موجة برد شديدة، أسهمت في زيادة الاعتماد على وسائل التدفئة المتنوعة، مثل الأجهزة الكهربائية والفحم، إضافةً إلى الحطب المستورد الذي أصبح خيارًا مفضّلًا لدى شرائح واسعة من المواطنين والمقيمين في منطقة القصيم.

ومع انخفاض درجات الحرارة، ازداد إقبال السكان على استخدام الحطب المستورد بوصفه وسيلةً فعّالةً وآمنةً للتدفئة، إلى جانب دوره في الحد من قطع الأشجار المحلية والمحافظة على الغطاء النباتي.

وأوضح عددٌ من أصحاب المحال المتخصصة في بيع المستلزمات البرية أن الطلب على الحطب المستورد شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذه الأيام، مشيرين إلى توفر المخزون بشكل مستمر.



وأفاد أحد المتسوقين، أن الحطب المستورد يمثل خيارًا عمليًا للتدفئة في الشتاء، ويتيح لهم الاستمتاع بالرحلات البرية دون المساس بالموارد الطبيعية، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات البيئية وحماية الغطاء النباتي.

ويُعد الحطب المستورد خيارًا خاضعًا للرقابة من الجهات المختصة، ويأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية الغطاء النباتي والحفاظ على التوازن البيئي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية.

من جهته أكد فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة القصيم ضرورة الالتزام بالبدائل النظامية للتدفئة، وتجنب التعدي على الأشجار والمناطق الطبيعية، لما لذلك من أثر مباشر في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وتواصل الجهات المعنية في منطقة القصيم تنفيذ حملات توعوية بأهمية المحافظة على البيئة، والتأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاحتطاب، إلى جانب تشجيع استخدام وسائل التدفئة الآمنة، خصوصًا خلال موجات البرد في فصل الشتاء.