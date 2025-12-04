موجة حر تضرب سيدني وتوقعات بارتفاع الحرارة لـ40 مئوية

أصدر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي اليوم، تحذيرات من استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها مدينة سيدني والمناطق الغربية من ولاية نيو ساوث ويلز، مع توقعات بتسجيل ارتفاع كبير في درجات الحرارة قد يصل إلى 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الموجة الحالية ناتجة عن كتلة هوائية ساخنة قادمة من الشمال الغربي، يُرجّح أن تتسبب في أجواء شديدة الجفاف ودرجات حرارة مرتفعة في ضواحي سيدني الداخلية ومناطق الساحل الشرقي.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يزيد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات في عدد من المناطق، إلى جانب احتمالية تسجيل إصابات مرتبطة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تسجل بعض مناطق غرب سيدني أعلى معدلات الحرارة مقارنةً ببقية المناطق خلال هذه الموجة، مع استمرار المتابعة والتحديثات الجوية بشكل متواصل.