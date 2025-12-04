Icon

موجة حر تضرب سيدني وتوقعات بارتفاع الحرارة لـ40 مئوية Icon كأس العرب.. التعادل الإيجابي يحسم المواجهة بين قطر وسوريا Icon القبض على مواطن لترويجه 45 كيلوجرامًا من القات بمكة المكرمة Icon الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين فحص الأجنة Icon البريد السعودي يصدر طابعًا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة Icon كأس العرب.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة جزر القمر Icon ترمب يستضيف قادة الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام في الشرق Icon كأس العرب 2025.. فلسطين تنتزع تعادلًا ثمينًا أمام تونس Icon الجامعة الإسلامية تُطلق برنامج ماجستير العلوم في الكيمياء Icon سلمان للإغاثة ينفذ 78 مشروعًا للرعاية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقة حول العالم بـ 64 مليون دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

موجة حر تضرب سيدني وتوقعات بارتفاع الحرارة لـ40 مئوية

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
موجة حر تضرب سيدني وتوقعات بارتفاع الحرارة لـ40 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي اليوم، تحذيرات من استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها مدينة سيدني والمناطق الغربية من ولاية نيو ساوث ويلز، مع توقعات بتسجيل ارتفاع كبير في درجات الحرارة قد يصل إلى 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الموجة الحالية ناتجة عن كتلة هوائية ساخنة قادمة من الشمال الغربي، يُرجّح أن تتسبب في أجواء شديدة الجفاف ودرجات حرارة مرتفعة في ضواحي سيدني الداخلية ومناطق الساحل الشرقي.
وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يزيد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات في عدد من المناطق، إلى جانب احتمالية تسجيل إصابات مرتبطة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

قد يهمّك أيضاً
إطلاق نار في سيدني وإصابة 20 شخصًا

إطلاق نار في سيدني وإصابة 20 شخصًا

إعصار قنبلة يجتاح سيدني

إعصار قنبلة يجتاح سيدني

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تسجل بعض مناطق غرب سيدني أعلى معدلات الحرارة مقارنةً ببقية المناطق خلال هذه الموجة، مع استمرار المتابعة والتحديثات الجوية بشكل متواصل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد