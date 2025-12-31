Icon

موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الروسي، الجنرال فاليري جيراسيموف، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تواصل تقدمها في مناطق شمال شرقي أوكرانيا، تزامناً مع انطلاق العام الجديد. وأكد جيراسيموف أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر توجيهات بتوسيع ما تصفه موسكو بـ “المنطقة العازلة” لتشمل أجزاءً من مقاطعتي سومي وخاركيف خلال العام المقبل.

وجاءت هذه التصريحات خلال تفقد جيراسيموف لتجمع قوات “الشمال”، المكلفة بإنشاء هذه المنطقة وتأمين الحدود الروسية عبر صد الهجمات الأوكرانية. وفي المقابل، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المخططات الروسية بـ “المجنونة”، مؤكداً أن قواته ستبدي مقاومة عنيفة للدفاع عن هاتين المنطقتين.

وتأتي هذه التحركات الميدانية وسط توتر متصاعد؛ حيث تربطها موسكو بالرد على ما تزعم أنها محاولة استهداف لمقر إقامة بوتين، وهو ما نفته كييف جملة وتفصيلاً، معتبرة أن هذه الادعاءات ذريعة لتعطيل مساعي السلام مع اقتراب الحرب من عامها الرابع.

