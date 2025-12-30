Icon

يواصل تعزيز مكانته كأكبر وجهة ترفيهية في المنطقة

موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٩ مساءً
المواطن - واس

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أن عدد زوار موسم الرياض 2025 تجاوز حاجز 11 مليون زائر منذ انطلاقه، في مؤشر يعكس الزخم المتصاعد الذي يشهده الموسم، والإقبال الواسع على برامجه وفعالياته المتنوعة التي تستهدف مختلف الفئات والأذواق.

وجاء هذا الرقم المتقدم نتيجة التوسع المستمر في إطلاق التجارب الترفيهية، وتنوع المحتوى الذي يقدمه الموسم بين العروض العالمية، والحفلات الموسيقية، والمسرحيات، والفعاليات الثقافية والرياضية؛ مما أسهم في زيادة عدد الحضور واستقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها، ضمن منظومة ترفيهية متكاملة تتجدد بشكل يومي.

وشهدت مناطق الموسم حضورًا واسعًا، تصدره الإقبال الكبير على “بوليفارد وورلد” بما يقدمه من تجارب مستوحاة من ثقافات ودول متعددة، إلى جانب الحضور اللافت للحفلات الغنائية والعروض المسرحية التي استمرت في استقطاب جمهور واسع خلال الفترة الماضية.
وسجلت منطقة السويدي حضورًا جماهيريًا كبيرًا في أيامها الختامية، واصلت تقديم نموذج مميز للتنوع الثقافي من خلال الفنون والعروض الشعبية والمأكولات، فيما شهدت منطقة “بيست لاند”، التي تقدم تجربة تفاعلية مبتكرة، إقبالًا لافتًا من مختلف الأعمار؛ مما عزز من مكانتها كإحدى أبرز محطات الجذب خلال الموسم.

كما أسهمت الفعاليات الرياضية في تعزيز الزخم الجماهيري، وفي مقدمتها أسبوع الملاكمة الذي شهد إقامة “ليلة الساموراي”، حيث حظيت النزالات العالمية بحضور جماهيري وإعلامي واسع، ورسخت مكانة الرياض كوجهة رئيسية لاستضافة أكبر أحداث الملاكمة العالمية.
ويعكس تجاوز 11 مليون زائر حجم التنوع والتجدد في محتوى موسم الرياض، وقدرته على الجمع بين الترفيه، والثقافة، والرياضة، في تجربة متكاملة تواكب تطلعات الجمهور، مؤكدةً استمرار نجاح الموسم في ترسيخ موقعه كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى العالم.

