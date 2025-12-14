موسم جدة 2025 يستعد لإطلاق ونتر وندرلاندجدة

Icon

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

يستعد موسم جدة 2025، لإطلاق “ونتر وندرلاند جدة – Jeddah Winter Wonderland”، أكبر تجربة شتوية تشهدها مدينة جدة على الإطلاق، وذلك في 19 ديسمبر الجاري، على طريق الملك عبدالعزيز بالقرب من الكورنيش، وسط أجواء ثلجية احتفالية مستوحاة من الألعاب الشتوية العالمية، ومعززة بتأثيرات الإضاءة والألوان لخلق تجربة حسية متكاملة لدى الزوار.

وتتسع المنطقة لأكثر من 15 ألف زائر يوميًّا، وتتيح لزوارها من الأفراد والعائلات قضاء لحظات استثنائية تجمع بين المرح والتجارب الحسية، من خلال أربع مناطق فرعية تقدم العديد من الخيارات الترفيهية، هي: منطقة “توي تاون”، ومنطقة “نورث بول”، ومنطقة “وايلد وينتر” الشتوية، ومنطقة ” فروست فير”.

وإلى جانب الألعاب والتجارب الترفيهية، تزخر ونتر وندرلاند جدة بالعديد من المتاجر والمطاعم التي توفر خيارات واسعة للتسوق وتذوّق أشهى المأكولات، وسط عروض موسيقية حيّة وديكورات احتفالية، تجعل التجربة أكثر متعة وتنوعًا.

ويواصل موسم جدة 2025 عبر فعالياته المتنوعة، الإسهام في تعزيز جودة الحياة وتوسيع الخيارات الترفيهية والثقافية للسكان والزوار، وترسيخ مكانة المدينة كوجهة رئيسة للفعاليات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

