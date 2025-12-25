Icon

موعد بداية شهر شعبان فلكيًا

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
موعد بداية شهر شعبان فلكيًا
المواطن - فريق التحرير

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، مساء أمس، موعد ميلاد هلال شهر شعبان لعام 1447هـ، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ (يوم الرؤية).

وبحسب البيانات الفلكية، يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بنحو 19 دقيقة، وفي القاهرة بـ23 دقيقة، بينما تتراوح مدة غروبه قبل الشمس في محافظات جمهورية مصر العربية ما بين 19 و24 دقيقة. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتفاوت هذه المدد بين 8 و31 دقيقة، وهو ما يؤكد استحالة رؤية الهلال مساء يوم الرؤية.

وبناءً على ما سبق، يكون يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026م هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، على أن تكون غرة شهر شعبان فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026م. وتستمر عدة الشهر 29 يوماً.

وأكد المختصون أن هذه الحسابات تستند إلى معايير فلكية دقيقة، مع التشديد على أن الرؤية الشرعية للهلال تظل المرجع الحاسم في تحديد بدايات الشهور الهجرية، وفق ما تعلنه الجهات الدينية المختصة.

ويحظى شهر شعبان بمكانة خاصة لدى المسلمين، كونه يسبق شهر رمضان المبارك، إذ يحرص كثيرون خلاله على الإكثار من الطاعات والاستعداد الروحي لاستقبال الشهر الكريم.

وبحسب المؤشرات الفلكية، من المتوقع أن يشهد شهر رمضان 2026م عدد ساعات صيام معتدل نسبياً، نظراً لتزامنه مع فصل الشتاء وبدايات الربيع. ومن المنتظر أن تبلغ ساعات الصيام في أول أيام الشهر نحو 12 ساعة و40 دقيقة تقريباً، مع اختلاف بسيط بين المحافظات نتيجة الفروق الجغرافية.

