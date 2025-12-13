Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

ميزة خفية في خرائط غوغل تغير قواعد التنقل في المدن

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٨ مساءً
ميزة خفية في خرائط غوغل تغير قواعد التنقل في المدن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

في مفاجأة جديدة لعشّاق التقنية والسفر، كشف موقع “توماس غايد”، عن ميزة خفية في تطبيق “خرائط غوغل” تُحدث نقلة نوعية في تجربة تخطيط المسارات والتنقّل داخل المدن الكبرى.

قد يهمّك أيضاً
خليج المكسيك يختفي من خرائط جوجل

خليج المكسيك يختفي من خرائط جوجل

خطأ في خرائط جوجل يضلل السائحين في دولة آسيوية

خطأ في خرائط جوجل يضلل السائحين في دولة آسيوية

تعرف الميزة باسم “Immersive View” أو العرض الغامر، حيث تتيح للمستخدمين استكشاف المدن والطرق بشكل ثلاثي الأبعاد يجمع بين منظور الشارع والعرض الجوي، ما يمنحهم تصوراً واقعياً لما سيواجهونه قبل الوصول إلى وجهتهم.

ميزة خفية في خرائط غوغل

وبحسب الموقع فإن المستخدم يمكنه تفعيل الميزة من خلال الضغط على “زر المعاينة” الذي يظهر بعد إدخال الوجهة في التطبيق، لتتحول الخريطة التقليدية إلى عرض تفاعلي غني بالتفاصيل والمشاهد البصرية، بما في ذلك السيارات والمباني والمعالم الشهيرة.

ووفق تجربة حية لـ “توماس جايد” مع هذه الميزة فقد كان التنقل داخل مدينة نيويورك أكثر سلاسة ودقة، إذ ساعد المستخدم على التعرف المسبق على الطرق والمعالم، وساهم في تقليل المفاجآت التي قد تواجهه عند الوصول.

ويقول عن ذلك: “أصبحت الميزة أول شيء أفتحه في خرائط غوغل عند التخطيط لأي رحلة جديدة”.

ورغم الإشادة الواسعة بالميزة، إلا أنها لا تزال محدودة الانتشار، إذ تتوفر حالياً في عدد من المدن العالمية الكبرى فقط مثل: أمستردام، وبرشلونة، ودبلن، وفلورنسا، ولاس فيغاس، ولندن، لوس أنجليس، وميامي، ونيويورك، وباريس، سان فرانسيسكو، سان خوسيه، وسياتل، وطوكيو وفينيسيا.

ومن المتوقع أن تتوسع غوغل في نطاق الميزة تدريجياً خلال الفترة المقبلة لتشمل مزيداً من الدول والمدن، في خطوة ستعكس سعيها المستمر إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير المتقدم داخل تطبيقها الشهير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد