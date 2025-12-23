نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي وكيل إمارة منطقة تبوك سابقًا -رحمه الله-، وذلك في جامع الوالدين بمدينة تبوك.

وأدّى الصلاة مع سموه وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني وعدد من المسؤولين وأهالي المنطقة وأسرة الفقيد.

وبعد أداء الصلاة قدم الأمير خالد بن سعود العزاء لذوي الفقيد، سائلًا الله -العلي القدير-، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.