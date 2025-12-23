Icon

نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٢ مساءً
نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي
المواطن - فريق التحرير

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي وكيل إمارة منطقة تبوك سابقًا -رحمه الله-، وذلك في جامع الوالدين بمدينة تبوك.

وأدّى الصلاة مع سموه وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني وعدد من المسؤولين وأهالي المنطقة وأسرة الفقيد.

وبعد أداء الصلاة قدم الأمير خالد بن سعود العزاء لذوي الفقيد، سائلًا الله -العلي القدير-، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

