نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي

واسى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، أسرة الخريصي في وفاة فقيدها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي وكيل إمارة منطقة تبوك سابقاً -رحمه الله-، جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمنزل الأسرة بمدينة تبوك.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.من جهته أعرب وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي باسمه ونيابة عن الأسرة عن شكرهم وامتنانهم لسمو نائب أمير منطقة تبوك على مواساته وتعزيته في فقيدهم، التي كان لها الأثر البالغ في نفوسهم سائلين الله العلي القدير أن يجزي سموه خير الجزاء .