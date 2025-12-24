Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٩ مساءً
نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واسى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، أسرة الخريصي في وفاة فقيدها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي وكيل إمارة منطقة تبوك سابقاً -رحمه الله-، جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمنزل الأسرة بمدينة تبوك.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.من جهته أعرب وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي باسمه ونيابة عن الأسرة عن شكرهم وامتنانهم لسمو نائب أمير منطقة تبوك على مواساته وتعزيته في فقيدهم، التي كان لها الأثر البالغ في نفوسهم سائلين الله العلي القدير أن يجزي سموه خير الجزاء .

قد يهمّك أيضاً
نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي

نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي

قيادة تتجدد.. نائب أمير تبوك يودّع الزبن ويستقبل الزهراني مديرًا لشرطة المنطقة

قيادة تتجدد.. نائب أمير تبوك يودّع الزبن ويستقبل الزهراني مديرًا لشرطة المنطقة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي
السعودية اليوم

نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على...

السعودية اليوم