نائب أمير مكة يزور الجندي ريان وينقل له تحيات القيادة: بطل بطل بطل

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، رجل الأمن الجندي ريان بن سعيد بن يحيى آل أحمد الذي يرقد في مستشفى قوى الأمن بالعاصمة المقدسة، للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته أثناء تأديته مهامه الأمنية بالمسجد الحرام.

نائب أمير مكة يزور الجندي ريان

ونقل الأمير سعود بن مشعل للجندي ريان تحيات وتقدير القيادة الرشيدة يحفظها الله.. قائلا له أنت بطل بطل بطل.

وأشاد سموّه بالموقف البطولي للجندي آل أحمد وشجاعته وتفانيه في أداء واجبه، مؤكدًا أن ما قام به يجسد قيم رجل الأمن السعودي وتعامله الإنساني، داعيًا الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

كما التقى سموّه الطاقم الطبي المشرف على علاجه واستمع لشرح عن حالته الصحية والخدمات العلاجية المقدمة له.