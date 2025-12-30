نائب أمير مكة يزور الجندي ريان وينقل له تحيات القيادة: بطل بطل بطل

“العامة للعقار”: الخميس نهاية مدة تسجيل 54.052 قطعة عقارية في 3 مناطق إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن السوق المالية تستطلع الآراء حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغّذي شريان التنمية في قلب اليمن برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن حساب المتحدث الرسمي على منصة إكس الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن طيران ناس يدعم بطولة النخبة للبوتشيا كناقلٍ رسمي ضمن برامجه لتمكين ذوي الإعاقة تعيين الشيخ عبدالله الحنيني متحدثًا رسميًا لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي
زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، رجل الأمن الجندي ريان بن سعيد بن يحيى آل أحمد الذي يرقد في مستشفى قوى الأمن بالعاصمة المقدسة، للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته أثناء تأديته مهامه الأمنية بالمسجد الحرام.
ونقل الأمير سعود بن مشعل للجندي ريان تحيات وتقدير القيادة الرشيدة يحفظها الله.. قائلا له أنت بطل بطل بطل.
وأشاد سموّه بالموقف البطولي للجندي آل أحمد وشجاعته وتفانيه في أداء واجبه، مؤكدًا أن ما قام به يجسد قيم رجل الأمن السعودي وتعامله الإنساني، داعيًا الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.
كما التقى سموّه الطاقم الطبي المشرف على علاجه واستمع لشرح عن حالته الصحية والخدمات العلاجية المقدمة له.