نائب الرئيس الأمريكي ينفي شائعات انهيار زواجه

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠١ صباحاً
نائب الرئيس الأمريكي ينفي شائعات انهيار زواجه
المواطن - فريق التحرير

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن زواجه من أوشا “قوي كما كان دائمًا”، وذلك بعد ظهور السيدة الثانية في فعالية الشهر الماضي دون خاتم زواجها. تناول فانس الشائعات حول أزمة في علاقتهما، واصفًا إياها بالبعيدة عن الواقع لدرجة أن الزوجين يضحكان بشأنها.

قال فانس في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز”: “أعتقد أننا نتعامل مع الأمر بروح مرحة”. وأضاف من مكتبه في الجناح الغربي: “في كل شيء في الحياة، تتعامل مع الجيد والسيئ معًا. هناك تضحيات، وهناك أمور جيدة تأتي معها أيضًا. لكن زواجنا كما هو دائمًا… قوي”.

رغم أن ظهور أوشا دون خاتم أثار عناوين صحفية مبالغًا فيها، قال فانس إن زوجته البالغة من العمر 39 عامًا بدأت تتأقلم مع دورها العام وتستمتع به.

وأوضح: “أعتقد أن أوشا بدأت تتقبل هذا الدور، وكان من اللافت رؤية تطورها فيه”. بدأت الشائعات تنتشر على الإنترنت بعد ظهور السيدة الثانية دون خاتم زواجها خلال زيارتها لمعسكر ليجون في جاكسونفيل بولاية نورث كارولاينا، في 19 نوفمبر. كتب أحد المعلقين بسخرية على منصة “إكس”: “لا خاتم وتبدو سعيدة، بل شبه مرتاحة. كأن عبئًا قد أزيح عن كتفيها”.

واضطر متحدث باسم أوشا لاحقًا لشرح سبب غياب الخاتم عن إصبعها، قائلاً: “هي أم لثلاثة أطفال صغار، تقوم بالكثير من غسل الأطباق وإعطاء الحمامات لهم، وتنسى أحيانًا ارتداء خاتمها”. جاء هذا التوضيح بعد انتشار شائعات غير صحيحة عبر الإنترنت تتحدث عن علاقة مزعومة بين فانس وأرملة تشارلي كيرك، إيريكا كيرك، وذلك بعد عناق لافت بينهما في فعالية لـ”تيرنينغ بوينت يو إس إيه” في 29 أكتوبر، مما أثار تكهنات غير دقيقة حول وجود علاقة عاطفية.

تزوج جيه دي فانس وأوشا عام 2014 بعد لقائهما في كلية القانون بجامعة ييل عام 2010، ولديهما ثلاثة أطفال: إيوان، ويفيك، وميرابيل.

