ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن مركبتها الفضائية “PUNCH” وثقت ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج النظام الشمسي، وذلك ضمن مشاهد التقطتها أثناء تتبعها مذنبًا آخر داخل المجموعة الشمسية.

وأوضحت “ناسا” أن المركبة التقطت تسجيلًا زمنيًا على مدار 40 يومًا لرصد التغيرات في ذيل مذنب يدعى “SWAN”، وفي نهاية هذا التسلسل ظهر المذنب “3I/ATLAS”، وهو من المذنبات التي دخلت النظام الشمسي من خارج المجموعة الشمسية.

وأفادت أن ظهور “3I/ATLAS” في هذه المشاهد يوفر بيانات مهمة حول طبيعة سلوكه، مشيرةً إلى أن الصور الأولى تُظهر أنه يشبه المذنبات التقليدية من حيث انبعاث الغبار واستجابة الذيل للرياح الشمسية، رغم اختلاف البيئة التي نشأ فيها.

وأشارت إلى أن تتبع تغير ذيل المذنب يساعد على فهم مكوناته وآلية تفاعله مع محيطه أثناء مروره بالقرب من الشمس، لا سيما أن التحليل الأولي يشير إلى نشاط ملحوظ في الغبار والغاز، بينما تستمر فرق البحث في دراسة الخصائص الأخرى التي ظهر بعضها غير مألوف.