الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق Icon وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 Icon حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان Icon الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر Icon أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة Icon العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي Icon ناسا توثق ظهور المذنب "3I/ATLAS" القادم من خارج المجموعة الشمسية Icon ألمانيا تطور أول خريطة ثلاثية الأبعاد لمشروع "أطلس المباني العالمي" Icon الرياض تستضيف العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية 2025

ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن مركبتها الفضائية “PUNCH” وثقت ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج النظام الشمسي، وذلك ضمن مشاهد التقطتها أثناء تتبعها مذنبًا آخر داخل المجموعة الشمسية.

وأوضحت “ناسا” أن المركبة التقطت تسجيلًا زمنيًا على مدار 40 يومًا لرصد التغيرات في ذيل مذنب يدعى “SWAN”، وفي نهاية هذا التسلسل ظهر المذنب “3I/ATLAS”، وهو من المذنبات التي دخلت النظام الشمسي من خارج المجموعة الشمسية.

وأفادت أن ظهور “3I/ATLAS” في هذه المشاهد يوفر بيانات مهمة حول طبيعة سلوكه، مشيرةً إلى أن الصور الأولى تُظهر أنه يشبه المذنبات التقليدية من حيث انبعاث الغبار واستجابة الذيل للرياح الشمسية، رغم اختلاف البيئة التي نشأ فيها.

وأشارت إلى أن تتبع تغير ذيل المذنب يساعد على فهم مكوناته وآلية تفاعله مع محيطه أثناء مروره بالقرب من الشمس، لا سيما أن التحليل الأولي يشير إلى نشاط ملحوظ في الغبار والغاز، بينما تستمر فرق البحث في دراسة الخصائص الأخرى التي ظهر بعضها غير مألوف.

