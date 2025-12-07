الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية ألمانيا تطور أول خريطة ثلاثية الأبعاد لمشروع “أطلس المباني العالمي” الرياض تستضيف العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية 2025
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن مركبتها الفضائية “PUNCH” وثقت ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج النظام الشمسي، وذلك ضمن مشاهد التقطتها أثناء تتبعها مذنبًا آخر داخل المجموعة الشمسية.
وأوضحت “ناسا” أن المركبة التقطت تسجيلًا زمنيًا على مدار 40 يومًا لرصد التغيرات في ذيل مذنب يدعى “SWAN”، وفي نهاية هذا التسلسل ظهر المذنب “3I/ATLAS”، وهو من المذنبات التي دخلت النظام الشمسي من خارج المجموعة الشمسية.
وأفادت أن ظهور “3I/ATLAS” في هذه المشاهد يوفر بيانات مهمة حول طبيعة سلوكه، مشيرةً إلى أن الصور الأولى تُظهر أنه يشبه المذنبات التقليدية من حيث انبعاث الغبار واستجابة الذيل للرياح الشمسية، رغم اختلاف البيئة التي نشأ فيها.
وأشارت إلى أن تتبع تغير ذيل المذنب يساعد على فهم مكوناته وآلية تفاعله مع محيطه أثناء مروره بالقرب من الشمس، لا سيما أن التحليل الأولي يشير إلى نشاط ملحوظ في الغبار والغاز، بينما تستمر فرق البحث في دراسة الخصائص الأخرى التي ظهر بعضها غير مألوف.