ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في “ليلة الساموراي” بالرياض

حافظ الملاكم الياباني ناويا إينوي على لقبه العالمي في وزن السوبر بانتام، بعد فوزه على المكسيكي ألان بيكاسو بقرارٍ جماعي للحكام، في النزال الرئيسي لأمسية The Ring V: Night of the Samurai اليوم، على حلبة “محمد عبده أرينا” بمنطقة بوليفارد سيتي في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

وجاء النزال حافلًا بالندية، إذ اتسمت الجولة الأولى بالحذر المتبادل، قبل أن يفرض إينوي أفضليته في الجولة الثانية بسلسلة من اللكمات المتنوعة.

وواصل البطل الياباني تفوقه في الجولة الثالثة، فيما شهدت الجولة الرابعة تكافؤًا نسبيًا بين الطرفين، مع تبادل للهجمات دون أفضلية واضحة.

واستمرت المواجهة بوتيرة متقاربة خلال الجولتين الخامسة والسادسة، مع اعتماد بيكاسو على الدفاع والمراوغة، قبل أن يحاول رفع نسق الهجوم في الجولة السابعة، إلا أن سرعة إينوي وتحركاته حالت دون تغيير مجريات النزال, ومع تقدم الجولات، اشتد الحذر بين الملاكمين، مع محاولات متبادلة لحسم اللقاء، وصولًا إلى الجولة الأخيرة التي شهدت تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، قبل أن يُعلن فوز إينوي بقرارٍ جماعي، محافظًا على لقبه العالمي وسجله الخالي من الهزائم، ومتوجًا بحزام مجلة The Ring.

وشهدت الأمسية فوز الياباني ريتو تسوتسومي على المكسيكي ليوباردو كوينتانا في نزال وزن الريشة، عقب تحقيقه الضربة القاضية في الجولة الرابعة، بعد أداء لافت حظي بإشادة الجماهير.

وفي نزال وزن الخفيف، تمكن الملاكم الدومينيكاني إدينسون غارسيا من حسم مواجهته أمام الياباني تايغا إيماناغا بقرارٍ منقسم بعد عشر جولات قوية، حيث نجح غارسيا في إسقاط منافسه خلال الجولة الثامنة، قبل أن يحافظ على أفضليته حتى نهاية النزال.

وواصل الياباني جونتو ناكاتاني تألقه، بعد فوزه على سيباستيان هيرنانديز في نزال وزن السوبر بانتام بقرار الحكام، في مواجهة اتسمت بالقوة وتبادل كثيف للكمات، فرض خلالها ناكاتاني أفضليته في عدد من الجولات.

واختُتم عرض The Ring V: Night of the Samurai بوصفه أحد أبرز أمسيات الملاكمة العالمية، مؤكدًا مكانة الرياض وجهةً رئيسية لاستضافة كبرى النزالات والنجوم في عالم الملاكمة، وسط حضور جماهيري كبير وتنظيم احترافي يعكس حجم الحدث وأهميته.