نتائج الأشواط الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن

أُعلنت مساء أمس الأحد، أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، ضمن منافسات فئة الثنايا (مفتوح – عام)، التي أُقيمت لمسافة 8 كيلومترات، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة.
وحققت المركز الأول في الشوط الأول “هجن الشحانية” بالمطية “غزلان” بزمن 12:29.086، فيما نالت “هجن الشحانية” المركز الأول في الشوط الثاني بالمطية “أشقر” بزمن 12:26.525.
وجاء في الشوط الثالث بالمركز الأول حمد جارالله علي البريدي بالمطية “كود” بزمن 12:42.223، وحقق حمد نهيان العامري المركز الأول في الشوط الرابع بالمطية “شاهين” بزمن 12:51.286.
وفي الشوط الخامس، نالت “هجن الرئاسة” المركز الأول بالمطية “كسيورة” بزمن 12:51.852، وحقق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز المركز الأول في الشوط السادس بالمطية “غريب” بزمن 12:48.487.
وتأتي هذه الأشواط ضمن إطار دعم الهجن، والمحافظة على إرثها الثقافي والرياضي، وتعزيز حضورها ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.