نتائج الفائزين بالأشواط الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن

أُعلنت نتائج الأشواط الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، الذي ينظمه نادي الإبل بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، وذلك لفئة الجذاع (مفتوح – عام) لمسافة 6 كيلومترات.

وجاء ترتيب الفائزين في الأشواط على النحو التالي: توجت بالشوط الأول هجن الرئاسة بالمطية “الظفرة” بزمن 9:01.005 دقائق، ونالت الشوط الثاني هجن الشحانية بالمطية “مبلش” بزمن 9:00.215 دقائق، وفي الشوط الثالث حقق محمد سلطان الكتبي بالمطية “أثير” بزمن 9:06.474 دقائق.

كما فاز محمد سلطان الكتبي بالشوط الرابع بالمطية “شرط” بزمن 9:09.570 دقائق، وحققت هجن الرئاسة الفوز في الشوط الخامس بالمطية “هملوله” بزمن 9:11.383 دقائق، ونالت هجن الرئاسة المركز الأول في الشوط السادس بالمطية “هملول” بزمن 9:09.963 دقائق.

وتهدف هذه السباقات إلى إبراز رياضة الهجن، ودعم الموروث الثقافي المرتبط بالإبل، وتعزيز حضور المملكة في تنظيم السباقات التراثية، وفق أعلى المعايير التنظيمية.