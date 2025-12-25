Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

نتائج الفائزين بالأشواط الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
نتائج الفائزين بالأشواط الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أُعلنت نتائج الأشواط الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، الذي ينظمه نادي الإبل بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، وذلك لفئة الجذاع (مفتوح – عام) لمسافة 6 كيلومترات.

وجاء ترتيب الفائزين في الأشواط على النحو التالي: توجت بالشوط الأول هجن الرئاسة بالمطية “الظفرة” بزمن 9:01.005 دقائق، ونالت الشوط الثاني هجن الشحانية بالمطية “مبلش” بزمن 9:00.215 دقائق، وفي الشوط الثالث حقق محمد سلطان الكتبي بالمطية “أثير” بزمن 9:06.474 دقائق.

قد يهمّك أيضاً
سيطرة سعودية على أشواط سباق الهجانة للرجال والسيدات

سيطرة سعودية على أشواط سباق الهجانة للرجال والسيدات

تعطل منصة راعي النظر بسبب خلل فني: النقاط محفوظة لكل منقية

تعطل منصة راعي النظر بسبب خلل فني: النقاط محفوظة لكل منقية

كما فاز محمد سلطان الكتبي بالشوط الرابع بالمطية “شرط” بزمن 9:09.570 دقائق، وحققت هجن الرئاسة الفوز في الشوط الخامس بالمطية “هملوله” بزمن 9:11.383 دقائق، ونالت هجن الرئاسة المركز الأول في الشوط السادس بالمطية “هملول” بزمن 9:09.963 دقائق.

وتهدف هذه السباقات إلى إبراز رياضة الهجن، ودعم الموروث الثقافي المرتبط بالإبل، وتعزيز حضور المملكة في تنظيم السباقات التراثية، وفق أعلى المعايير التنظيمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد