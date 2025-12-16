التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني لقطات توثق هطول أمطار الخير على الجوف الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج “إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
أفاد مسؤولون بورونديون بأن أكثر من 85 ألف لاجئ فرّوا من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى بوروندي؛ بسبب هجمات حركة إم 23 المسلحة المدعومة من رواندا.
ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية صعبة تفتقر إلى الغذاء والمأوى والمياه والخدمات الصحية، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وجاء النزوح بعد سيطرة الحركة على مدينة أوفيرا الإستراتيجية، إذ أعلنت أنها ستنسحب من المدينة بناءً على طلب الوساطة الأمريكية، من دون تحديد موعد محدد.
وأطلقت مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا نداء عاجلًا للتضامن الإقليمي والدولي لمساعدة اللاجئين الذين يواجهون مخاطر صحية كبيرة بسبب الاكتظاظ ونقص البنى التحتية.