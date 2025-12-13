نشرها الديمقراطيون.. ترامب يعلق على صوره مع إبستين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم ير الصور التي تم التقاطها في ضيعة رجل الأعمال الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين، والتي نشرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي.

وقال ترامب “لم أرها، لكنني أعني أن الجميع كانوا يعرفون هذا الرجل”. وأضاف أن إبستين كان “موجودا في كل أنحاء بالم بيتش” ولديه “صور مع الجميع”.

وتابع “إنها ليست أمرا مهما. لا أعرف شيئا عنها”، وفقا لما نشرته “العربية”.

ونشر ديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، الجمعة، 19 صورة جديدة حصلوا عليها من القائمين على تركة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، من بينها صور للرئيس الحالي دونالد ترامب.

ترامب يعلق على صوره مع إبستين

ووفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، يظهر ترامب في ثلاث صور من أصل 19 صورة نشرها الأعضاء الديمقراطيون في لجنة الرقابة، الذين قالوا إنهم يراجعون أكثر من 95 ألف صورة أصدرها القائمون على تركة إبستين.

وفي إحدى الصور بالأبيض والأسود، يظهر ترامب مبتسماً وإلى جواره من الناحيتين عدة نساء تم حجب وجوههن.

ويظهر الرئيس الأميركي واقفاً إلى جانب إبستين في صورة ثانية، وجالساً بجوار امرأة أخرى تم حجب وجهها أيضاً في صورة ثالثة أقل وضوحاً كانت رابطة عنقه فيها مرتخية. ولم يتضح متى وأين التقطت الصور.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون إن إدارة ترامب “قدمت لضحايا إبستين ما لم يقدمه الديمقراطيون يوماً”.

وأضافت: “حان الوقت لكي تتوقف وسائل الإعلام عن ترديد الرسائل التي يروّج لها الديمقراطيون، وتبدأ في سؤالهم عن سبب رغبتهم في التطرق إلى إبستين حتى بعد إدانته”.

ويظهر الرئيس الأسبق بيل كلينتون ومساعد ترمب السابق ستيف بانون ورجل الأعمال بيل غيتس ووزير الخزانة السابق لاري سامرز في مجموعة الصور.

وقال المتحدث باسم اللجنة، التي يرأسها النائب الجمهوري جيمس كومر عن ولاية كنتاكي، إن الديمقراطيين يعملون على تسييس التحقيق من خلال “انتقاء صور وإجراء تنقيحات لاستهداف الرئيس ترامب وسرد رواية كاذبة عنه”.