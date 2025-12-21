Icon

صحة وطب‎

نصائح للحماية من لسعة البرد

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ صباحاً
نصائح للحماية من لسعة البرد
المواطن - فريق التحرير

وجه أخصائي الطب الوقائي د. عبدالمجيد الدسيماني، نصائح للوقاية من لسعة البرد.

وأضاف الدسيماني، في مداخلة عبر أثير “العربية إف إم”، أن لسعة البرد تؤدي إلى ضعف وصول الدم إلى الأنسجة وعند التعرض المباشر لبرد وهواء لفترة طويلة يركز الدم على المناطق الحيوية بالجسم والدماغ فيقل وصوله إلى الأطراف.

وتابع أخصائي الطب الوقائي، أن ذلك يؤدي إلى الإحساس بالخدر ويكون ذلك مرحلة متأخرة من لسعة البرد؛ لذلك ينبغي لمن خرج إلى مكان بارد أن يحرص على تدفئة الأطراف بقفازات أو بتغطيتها وخصوصا لمن يعملون بمناطق مكشوفة.

