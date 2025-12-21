نصائح للحماية من لسعة البرد

هل نشاطم وسجلك الرقمي يؤهلك لدخول أمريكا؟ العُلا تحتفي بفعالية “الطنطورة” ضمن تقليد ثقافي سنوي غدًا آرسنال يفوز على إفرتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بجنوب أفريقيا زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية الكاف: كأس الأمم الأفريقية سيقام كل أربع سنوات طقس الأحد.. ضباب ورياح نشطة على عدة مناطق “ابتكارات مساعي”.. جمعية تحتضن الأفكار وتحولها إلى مشاريع مؤثرة ويتكوف يكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة
وجه أخصائي الطب الوقائي د. عبدالمجيد الدسيماني، نصائح للوقاية من لسعة البرد.
وأضاف الدسيماني، في مداخلة عبر أثير “العربية إف إم”، أن لسعة البرد تؤدي إلى ضعف وصول الدم إلى الأنسجة وعند التعرض المباشر لبرد وهواء لفترة طويلة يركز الدم على المناطق الحيوية بالجسم والدماغ فيقل وصوله إلى الأطراف.
وتابع أخصائي الطب الوقائي، أن ذلك يؤدي إلى الإحساس بالخدر ويكون ذلك مرحلة متأخرة من لسعة البرد؛ لذلك ينبغي لمن خرج إلى مكان بارد أن يحرص على تدفئة الأطراف بقفازات أو بتغطيتها وخصوصا لمن يعملون بمناطق مكشوفة.