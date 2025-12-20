نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة

تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل ثلاثة مواطنين حالاتهم الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، لاستكمال علاجهم في المملكة.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة مواطنيها.