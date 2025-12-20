العثور على كنز أثري ثمين في تونس الجاسر يقف على حركة السفر في مطار الملك خالد الدولي نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة لقطات توثق عودة العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يعبر أحد الشعاب بمحافظة رماح ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة
تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل ثلاثة مواطنين حالاتهم الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، لاستكمال علاجهم في المملكة.
يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة مواطنيها.
