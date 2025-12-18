Icon

نهائي كأس العرب.. المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي بالشوط الأول

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٧ مساءً
نهائي كأس العرب.. المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب المغرب ضد نظيره الأردني في نهائي بطولة كأس العرب 2025، مساء اليوم الخميس، بتقدم منتخب أسود الأطلس بهدف دون رد.

أحرز هدف المغرب اللاعب أسامة طنان مبكرًا في الدقيقة 4 من عمر المباراة من تسديدة من منتصف الملعب لتسكن شباك النشامي.

وتُقام مباراة نهائي كأس العرب 2025 بين منتخبي الأردن والمغرب، على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

