الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025 تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية البلديات والإسكان تُقر اشتراطات ورش إصلاح وسائل النقل نهائي كأس العرب.. المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي بالشوط الأول لقطات توثق هطول أمطار الخير على الأحساء إطلاق قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي بالتعاون “سلمان العالمي للغة العربية” طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين الرياض وأنطاكيا في تركيا كأس العرب.. إلغاء مباراة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي
انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب المغرب ضد نظيره الأردني في نهائي بطولة كأس العرب 2025، مساء اليوم الخميس، بتقدم منتخب أسود الأطلس بهدف دون رد.
هدف أسطوري وتاريخي في نهائي كأس العرب FIFA قطر 2025™
أسامة طنان يفاجئ الجميع بهدف مغربي من مسافة بعيدة
#كأس_العرب | #كأس_العرب2025#FIFAArabCup | #ArabCup2025 pic.twitter.com/pYY8O0mnfU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2025
أحرز هدف المغرب اللاعب أسامة طنان مبكرًا في الدقيقة 4 من عمر المباراة من تسديدة من منتصف الملعب لتسكن شباك النشامي.
وتُقام مباراة نهائي كأس العرب 2025 بين منتخبي الأردن والمغرب، على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.