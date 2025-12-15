نهاية مروعة لنجم هوليوود روب راينر وزوجته.. الجاني ابنهما

عثر على المخرج والممثل الأميركي روب راينر وزوجته المنتجة ميشيل سينغر راينر متوفيين داخل منزلهما في منطقة برينتوود بمدينة لوس أنجلوس، في جريمة مروعة نفذها ابنهما نيك راينر، وفق ما ذكرته مجلة “بيبول”، اليوم الاثنين.

في التفاصيل، استجابت شرطة لوس أنجلوس وإدارة الإطفاء لبلاغ عن حالة طبية طارئة عند الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول، وعند وصول الفرق إلى المنزل، وجد النجم الشهير روب راينر (78 عاما) وزوجته ميشيل سينغر راينر (68 عاما) وقد فارقا الحياة نتيجة طعنات بالسكين.

نهاية مروعة لنجم هوليوود وزوجته

وأكدت الشرطة أن قسم جرائم السطو والقتل يتولى التحقيق في “جريمة قتل محتملة”، مشيرة إلى أن ابنهما نيك راينر، البالغ من العمر 32 عاما يجري استجوابه. فيما لم تسجل أي اعتقالات حتى الآن.

وفي بيان أعلنت العائلة عن الرحيل الصادم للثنائي قائلة: “ببالغ الحزن نعلن الرحيل المأساوي لميشيل وروب راينر. نحن محطمون بهذه الخسارة المفاجئة، ونطلب الخصوصية خلال هذا الوقت الصعب للغاية”.

هذا ويعد روب راينر واحداً من أبرز المخرجين في هوليوود، وترك بصمة كبيرة من خلال أفلامه الشهيرة مثل عام 1984 This Is Spinal Tap، مروراً بـ Stand by Me (1986)، وThe Princess Bride (1987)، وWhen Harry Met Sally… (1989)، وMisery (1990)، وA Few Good Men (1992).

وقد ذاع صيته لأول مرة من خلال دوره بشخصية مايك في المسلسل التلفزيوني All in the Family.

وولد راينر في نيويورك عام 1947، وهو نجل الكوميدي الشهير كارل راينر والممثلة والمغنية إستيل ليبوست.

في حين، تعرّف روب إلى زوجته ميشيل عندما كان يُخرج فيلم When Harry Met Sally، وتزوجا عام 1989، ثم أنجبا ثلاثة أطفال.