هبوط أرضي في القاهرة الجديدة

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
هبوط أرضي في القاهرة الجديدة
المواطن - فريق التحرير

شهدت القاهرة الجديدة شرق العاصمة المصرية هبوطاً أرضياً مفاجئاً في منطقة النرجس 5 بالتجمع الخامس، ما تسبب في حالة من القلق بين السكان والمارة وتعطّل مؤقت لحركة المرور، وفق روايات شهود العيان.

وكشفت المعاينات الأولية أن الهبوط نتج عن تسريب في خط مياه معالجة وآخر لمياه الشرب داخل المنطقة، ما أدى إلى تآكل التربة وحدوث الانخساف.

صور.. صينيون يثيرون حالة من الفزع في دولة عربية بوليمة من الثعابين

وفي استجابة عاجلة، أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة وقف ضخ المياه عن المنطقة المتضررة وعدد من المناطق المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإحكام خطوط المياه.

كما دفعت الجهات المختصة بسيارات مياه متنقلة لتأمين احتياجات السكان خلال فترة الإصلاح، إلى جانب العمل على معالجة آثار الهبوط ورفع مخلفات التربة وإعادة المنطقة إلى وضعها الطبيعي.

