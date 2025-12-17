هزة أرضية بقوة 4 درجات في المنطقة الشرقية

سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية في المنطقة الشرقية صباح يوم الأربعاء، عند الساعة 01:11:23.

وذكرت الهيئة أن الهزة وقعت على بُعد نحو 9 كيلومترات شرق حرض، وبلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.