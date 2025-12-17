توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق هزة أرضية بقوة 4 درجات في المنطقة الشرقية وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات وظائف شاغرة في شركة ساتورب وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025 متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة
سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية في المنطقة الشرقية صباح يوم الأربعاء، عند الساعة 01:11:23.
وذكرت الهيئة أن الهزة وقعت على بُعد نحو 9 كيلومترات شرق حرض، وبلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.