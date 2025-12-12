Icon

هطول أمطار في 5 مناطق تتصدرها الرياض بكميات 12 ملم في شقراء

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٨ مساءً
هطول أمطار في 5 مناطق تتصدرها الرياض بكميات 12 ملم في شقراء
المواطن - واس

رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة كميات هطول أمطار متفرقة شهدتها 5 مناطق بالمملكة خلال الـ(24) ساعة الماضية، تصدرتها منطقة الرياض، حيث سجلت أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ(12) ملم في محافظة شقراء.

وأوضح التقرير اليومي للوزارة عن كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، أن (24) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي رصدت من الساعة التاسعة صباح يوم أمس الخميس، حتى التاسعة من صباح اليوم الجمعة، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، الشرقية، حائل، الحدود الشمالية، الجوف).

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في أشيقر – شقراء (5) ملم، وفي مزارع خروب – شقراء (3) ملم، فيما سجّلت المنطقة الشرقية (6) ملم في الخفجي، وفي حي الفيصلية – النعيرية (5.1) ملم، وفي منطقة حائل سجلت محطة حي الورود – الشنان (0.5) ملم، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية في مطار طريف (2.7) ملم، وفي الجراني – طريف (2) ملم، وفي منطقة الجوف سجلت محطة القريات (3.6) ملم، وسجلت عين الحواس – القريات (3.5) ملم.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في مناطق المملكة كافة خلال الـ(24) ساعة الماضية، يمكن زيارة الرابط التالي: (هنا).

