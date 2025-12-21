Icon

هلال شهر رجب يزيّن سماء السعودية والوطن العربي

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
هلال شهر رجب يزيّن سماء السعودية والوطن العربي
المواطن - فريق التحرير

يُرصد هلال شهر رجب مساء اليوم بعد غروب الشمس وبداية حلول الليل منخفضًا باتجاه الأفق الجنوبي الغربي، حيث يظهر في مشهد جميل يتيح فرصة مثالية للرصد والتصوير في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر كان قد وصل إلى مرحلة الاقتران المركزي يوم السبت 29 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 20 ديسمبر 2025 عند الساعة 04:43 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وهي اللحظة التي ينتقل فيها القمر من غرب الشمس إلى شرقها، إيذانًا ببدء شهر قمري اقتراني جديد.

وقال: “بالتزامن مع ذلك أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر رجب لعام 1447هـ مساء يوم السبت المذكور، بناءً على ما وردها من المحاكم حيث أصدرت قرارها رقم (202/هـ) وتاريخ 29 جمادى الآخرة 1447هـ، المتضمن أن يوم الأحد 1 رجب 1447هـ الموافق 21 ديسمبر 2025م هو غرة شهر رجب حسب تقويم أم القرى”.
وأفاد بأنه ومع ابتعاد القمر عن وهج الشمس تصبح رؤيته أوضح بالعين المجردة مقارنة بالليلة الماضية، على أن يزداد ارتفاعه تدريجيًا في الأيام المقبلة مع تزايد الجزء المضاء منه، ويمكن أثناء الرصد ملاحظة ظاهرة “نور الأرض” حيث ينعكس ضوء الشمس عن كوكب الأرض ليضيء الجزء غير المضاء من القمر بوهج خافت.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه ومع استمرار حركة القمر نحو الشرق في مداره حول الأرض يتغير موقعه الظاهري في السماء يوميًا ما يجعله مرشدًا لتحديد مواقع الأجرام السماوية خلال الأسابيع القادمة.

وتظل هذه الليلة فرصة ذهبية لهواة الرصد الفلكي لاستكشاف القمر ومرافقة رحلته في السماء، ومتابعة حركة النجوم والكواكب باستخدام الهلال كمرشد طبيعي، كما تمثل هذه الفترة بداية مواتية لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة بعيدًا عن وهج القمر البدر.

