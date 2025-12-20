Icon

هل إصدار بدل فاقد لـ الهوية الوطنية يستلزم غرامة مالية؟

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣١ مساءً
هل إصدار بدل فاقد لـ الهوية الوطنية يستلزم غرامة مالية؟
المواطن - فريق التحرير

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يتم فرض غرامة مالية أو رسوم عند إصدار بدل مفقود.

كذلك حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حالات تغيير الصورة في الهوية الوطنية للمواطنين.

تغيير الصورة في الهوية الوطنية

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

هل يلزم إحضار صورة شخصية لتجديد الهوية الوطنية؟

وأضافت الأحوال المدنية، أنه يمكن سداد غرامة التأخير عن إصدار الهوية، عن طريق الحساب البنكي، عبر مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق بـ 0.

