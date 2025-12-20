هل إصدار بدل فاقد لـ الهوية الوطنية يستلزم غرامة مالية؟ منطقة الطفل مساحة فنية تفتح أبواب الإبداع أمام أطفال معرض جدة للكتاب درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي المذنب أطلس يعبر دون أي تهديد للأرض بعد شائعات بوقوع كارثة
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يتم فرض غرامة مالية أو رسوم عند إصدار بدل مفقود.
كذلك حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حالات تغيير الصورة في الهوية الوطنية للمواطنين.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس، أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.
وأضافت الأحوال المدنية، أنه يمكن سداد غرامة التأخير عن إصدار الهوية، عن طريق الحساب البنكي، عبر مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق بـ 0.