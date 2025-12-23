هل إيقاف الخدمات يؤثر على دعم ريف؟

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أكد برنامج تنمية ودعم المزارعين وأسرهم المنتجة برنامج “ريف السعودية”، أن إيقاف الخدمات لا يؤثر على دعم البرنامج.
جاء ذلك خلال رده على استفسار بخصوص ذلك عبر منصة “إكس”، مؤكدًا أن إيقاف الخدمات لا تؤثر على برنامج التنمية الريفية المستدامة، مضيفا أن يتم دعم مستفيدي الأسر المنتجة مرة واحدة ولمدة سنة كحد أقصى.
وحدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.