حصاد اليوم

هل إيقاف الخدمات يؤثر على دعم ريف؟

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣١ مساءً
هل إيقاف الخدمات يؤثر على دعم ريف؟
المواطن - فريق التحرير

أكد برنامج تنمية ودعم المزارعين وأسرهم المنتجة برنامج “ريف السعودية”، أن إيقاف الخدمات لا يؤثر على دعم البرنامج.

تأثر الدعم

جاء ذلك خلال رده على استفسار بخصوص ذلك عبر منصة “إكس”، مؤكدًا أن إيقاف الخدمات لا تؤثر على برنامج التنمية الريفية المستدامة، مضيفا أن يتم دعم مستفيدي الأسر المنتجة مرة واحدة ولمدة سنة كحد أقصى.

شروط القبول في برنامج ريف:

وحدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

