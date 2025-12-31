هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟ ضبط مواطن دخل بمركبته في فياض وروضات محمية الملك عبدالعزيز رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 34.5% في الربع الثالث 2025 تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024 السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح رياح وأتربة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
أوضح برنامج حساب المواطن أن امتلاك أحد أفراد الأسرة لسجل تجاري أو ممارسة نشاط تجاري لا يؤدي بالضرورة إلى توقف الدعم عن الأسرة، مؤكداً استمرارية إمكانية الاستفادة من البرنامج في هذه الحالة.
وحدد البرنامج شرطًا أساسيًا لاستمرار الأهلية وهو “الإفصاح عن الدخل” الناتج عن ذلك النشاط التجاري بشكل دقيق، مع ضرورة انطباق كافة شروط البرنامج الأخرى المعمول بها على المستفيد.
وفي السياق ذاته، دعا البرنامج المستفيدين الراغبين في معرفة مبالغ الدعم المتوقعة لهم إلى استخدام “حاسبة الدعم التقديرية”، مشيرًا إلى أنها متاحة بكل سهولة عبر تطبيق البرنامج الرسمي أو من خلال البوابة الإلكترونية.
وأوضح حساب المواطن، أن شروط الأهلية تتمثل في الآتي:
يأتي ذلك فيما يترقب مستفيدو حساب المواطن، صرف الدعم للدفعة الجديدة لشهر يناير 2026 من العام الجديد، والذي سيحل بعد أيام قليلة.
ووفقا لنظام صرف دعم حساب المواطن، يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم أو تأخير صرف الدعم حال وافق يوم الصرف إجازة رسمية.
وبما أن يوم 10 يناير سيوافق يوم السبت، فسيتم صرف دعم حساب المواطن دفعة يناير 2026 في الساعات الأولى من يوم الأحد 11 يناير 2026 بمشيئة الله.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.