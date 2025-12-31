Icon

يجب الإفصاح عن الدخل الناتج عن النشاط التجاري

هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤١ مساءً
هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟
المواطن - فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن أن امتلاك أحد أفراد الأسرة لسجل تجاري أو ممارسة نشاط تجاري لا يؤدي بالضرورة إلى توقف الدعم عن الأسرة، مؤكداً استمرارية إمكانية الاستفادة من البرنامج في هذه الحالة.

وحدد البرنامج شرطًا أساسيًا لاستمرار الأهلية وهو “الإفصاح عن الدخل” الناتج عن ذلك النشاط التجاري بشكل دقيق، مع ضرورة انطباق كافة شروط البرنامج الأخرى المعمول بها على المستفيد.

وفي السياق ذاته، دعا البرنامج المستفيدين الراغبين في معرفة مبالغ الدعم المتوقعة لهم إلى استخدام “حاسبة الدعم التقديرية”، مشيرًا إلى أنها متاحة بكل سهولة عبر تطبيق البرنامج الرسمي أو من خلال البوابة الإلكترونية.

شروط أهلية حساب المواطن

وأوضح حساب المواطن، أن شروط الأهلية تتمثل في الآتي:

    • أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، مع استثناءات تشمل حاملي بطاقات التنقل، وزوج المواطنة وأبناؤها، وكذلك زوجة المواطن
    • يشترط أن يكون المتقدم مقيماً داخل المملكة وألا يكون سجينًا أو نزيلًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية.
    • توافق البيانات المقدمة مع الجهات الرسمية
    • تقييم القدرة المالية من خلال النظر في الممتلكات والأصول التي يمتلكها المتقدم أو التابعون له.

يأتي ذلك فيما يترقب مستفيدو حساب المواطن، صرف الدعم للدفعة الجديدة لشهر يناير 2026 من العام الجديد، والذي سيحل بعد أيام قليلة.

دعم حساب المواطن لشهر يناير 2026

ووفقا لنظام صرف دعم حساب المواطن، يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم أو تأخير صرف الدعم حال وافق يوم الصرف إجازة رسمية.

وبما أن يوم 10 يناير سيوافق يوم السبت، فسيتم صرف دعم حساب المواطن دفعة يناير 2026 في الساعات الأولى من يوم الأحد 11 يناير 2026 بمشيئة الله.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

