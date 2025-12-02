Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

هل يؤثر الصيام المتقطع على قوة وصحة العقل؟

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
هل يؤثر الصيام المتقطع على قوة وصحة العقل؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

وجدت دراسة جديدة أن الصيام قصير المدى لا يُضعف التفكير والذاكرة لدى البالغين الأصحاء، ولكنه قد يسبّب تراجعاً إدراكياً طفيفاً لدى الأطفال.

قد يهمّك أيضاً
خبير تغذية عالمي يقدم نصائح لتجنب النوبات القلبية أثناء الصيام

خبير تغذية عالمي يقدم نصائح لتجنب النوبات القلبية أثناء الصيام

تأثير الصيام المتقطع على صحة القلب

تأثير الصيام المتقطع على صحة القلب

ويعني ذلك أنه إذا سبق لك تخطي وجبة الإفطار، أو جربت الصيام المتقطع وخشيت أن يُسبب لك بعض التشتت الذهني، فإن دراسة جديدة تشير إلى أن الأمر ليس كذلك.

تأثير الصيام المتقطع

وفي هذه الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي أوكلاند ولودرون، راجع العلماء 71 دراسة شارك فيها ما يقرب من 3500 مشارك، بمن فيهم بعض الأطفال.

وبحسب “هيلث داي”، اختبرت الدراسات الذاكرة، والقدرة على اتخاذ القرارات، وسرعة رد الفعل، ولم يجدوا أي فرق حقيقي لدى البالغين.

وقال الباحثون إن تخطي الوجبات لمدة تصل إلى 12 ساعة لا يُضعف قوة الدماغ لدى البالغين الأصحاء.

لوحظت تراجعات طفيفة بعد الصيام لأكثر من 12 ساعة بين الأطفال، الذين ثبت أن أدمغتهم النامية تستفيد من الوجبات المنتظمة.

والمثير للاهتمام أن الباحثين وجدوا أن الصيام يؤثر بشكل رئيسي على المهام المعرفية المتعلقة بمحفزات الطعام، مثل معالجة الكلمات المتعلقة بالطعام، ويشير هذا إلى أن التشتت قد يكون بسبب الجوع وليس التدهور المعرفي.

وتشير الدراسة أيضاً إلى أن الصيام قصير المدى يمكن أن يحفّز تحولات أيضية مفيدة، مثل استخدام الدهون كمصدر للطاقة، ما قد يدعم الصحة على المدى الطويل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد