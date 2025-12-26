Icon

لا تهاون في رصد الممارسات المخالفة

هيئة العقار تُحيل مطوري 14 مشروعًا عقاريًا مخالفًا إلى النيابة العامة

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٩ مساءً
هيئة العقار تُحيل مطوري 14 مشروعًا عقاريًا مخالفًا إلى النيابة العامة
المواطن - واس

أحالت الهيئة العامة للعقار مطوري 14 مشروعًا عقاريًا إلى النيابة العامة بعد رصد مخالفات، شملت مزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، وذلك في عدد من مدن المملكة، في مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية.

لا تهاون في رصد الممارسات المخالفة

وشددت الهيئة العامة للعقار على أنها لن تتهاون في رصد الممارسات والإعلانات العقارية المخالفة، التي من شأنها الإخلال بالأنظمة والتشريعات العقارية، أو المساس بموثوقية السوق العقاري أو حقوق المتعاملين فيه، وأنها ستتخذ الإجراءات النظامية الرادعة كافة بحق كل مخالف، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة العامة للعقار المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والحصول على التراخيص النظامية قبل الإعلان أو التسويق أو البيع واستلام الأموال، حاثة المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل الشروع في أي عملية شراء أو تحويل الأموال، والإبلاغ عن أي مخالفات، تؤثر في السوق العقاري وموثوقيته.

