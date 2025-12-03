Icon

هيئة المراجعين الداخليين تطلق أداة الذكاء الاصطناعي “سارا”

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عن إطلاق أداة الذكاء الاصطناعي “سارا”، وذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي للمراجعة الداخلية 2025، حيث أطلق الأداة رسميًا معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بحضور الإدارة التنفيذية للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين.

وتقدم أداة الذكاء الاصطناعي “سارا” مجموعة من الإمكانات التحليلية والمعلوماتية المتقدمة، مستندة على مصادر مهنية موثوقة وتعمل وفق أعلى معايير الأمن السيبراني، مع استضافة كاملة داخل المملكة لضمان سرية البيانات وموثوقيتها. وتسهم “سارا” في تسريع عمليات المراجعة الداخلية، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين جودة المخرجات،

ويمثل إطلاق “سارا” خطوة نوعية نحو تمكين المراجعين الداخليين من الاستفادة من التقنيات الذكية في أعمالهم اليومية، وسعي الهيئة من خلالها إلى تطوير بيئة العمل المهني بما يتواكب مع التحولات الرقمية العالمية، ويعزز من كفاءة المراجعة الداخلية في المؤسسات الحكومية والخاصة.

