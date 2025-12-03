هيئة المراجعين الداخليين تطلق أداة الذكاء الاصطناعي “سارا”

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة
أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عن إطلاق أداة الذكاء الاصطناعي “سارا”، وذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي للمراجعة الداخلية 2025، حيث أطلق الأداة رسميًا معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بحضور الإدارة التنفيذية للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين.
وتقدم أداة الذكاء الاصطناعي “سارا” مجموعة من الإمكانات التحليلية والمعلوماتية المتقدمة، مستندة على مصادر مهنية موثوقة وتعمل وفق أعلى معايير الأمن السيبراني، مع استضافة كاملة داخل المملكة لضمان سرية البيانات وموثوقيتها. وتسهم “سارا” في تسريع عمليات المراجعة الداخلية، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين جودة المخرجات،
ويمثل إطلاق “سارا” خطوة نوعية نحو تمكين المراجعين الداخليين من الاستفادة من التقنيات الذكية في أعمالهم اليومية، وسعي الهيئة من خلالها إلى تطوير بيئة العمل المهني بما يتواكب مع التحولات الرقمية العالمية، ويعزز من كفاءة المراجعة الداخلية في المؤسسات الحكومية والخاصة.