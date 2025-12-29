Icon

توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج Icon والد الفريق البسامي في ذمة الله Icon رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا Icon حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصًا Icon الشؤون الاقتصادية يتخذ قرارات وتوصيات بشأن مشروع نظام التعليم العام وحماية المستهلك Icon رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” Icon حماس تعلن رسميًا مقتل أبو عبيدة Icon فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية Icon شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد الأمطار بمشاهد طبيعية تعزز السياحة البيئية Icon سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
قضايا شملت أنشطة تجارية وخدمية متعددة

هيئة المنافسة: تغريم 13 شركة 36.9 مليون ريال لاتفاقها على الأسعار

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣١ مساءً
هيئة المنافسة: تغريم 13 شركة 36.9 مليون ريال لاتفاقها على الأسعار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن قراراتها الصادرة بحق 13 شركة بعد ثبوت مخالفتها لنظام المنافسة من خلال الاتفاق على الأسعار، في قضايا شملت أنشطة تجارية وخدمية متعددة، فيما بلغ إجمالي الغرامات المفروضة 36,918,885 ريالًا.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات تركزت على ممارسات من شأنها تقييد المنافسة والإضرار بالسوق، حيث جرى التنسيق بين منشآت عاملة في القطاعات ذاتها على تثبيت أو التأثير في الأسعار، بما يخالف أحكام نظام المنافسة.

قد يهمّك أيضاً
المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال

المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال

عقوبات على 5 منشآت بقطاع المقاولات لمخالفتها نظام المنافسة

عقوبات على 5 منشآت بقطاع المقاولات لمخالفتها نظام المنافسة

تفاصيل القرارات

وشملت القرارات الشركات التالية، مع بيان نوع النشاط محل المخالفة:

– شركة تجميع وتدوير المخلفات (واسكو): الاتفاق على الأسعار في نشاط التدوير وإعادة استخدام النفايات البلدية.

– شركة التدوير العربية المحدودة: الاتفاق على الأسعار في نشاط التدوير وإعادة استخدام النفايات البلدية.

– شركة ثلاجة مكة المكرمة الحديثة المحدودة: الاتفاق على الأسعار في نشاط البيع بالتجزئة للدواجن والبيض.

– شركة النهدي الطبية: الاتفاق على الأسعار في نشاط بيع المستلزمات والأدوات الطبية بالتجزئة.

– شركة الدواء للخدمات الطبية: الاتفاق على الأسعار في نشاط بيع المستلزمات والأدوات الطبية بالتجزئة.

– الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة): الاتفاق على الأسعار في نشاط البيع بالتجزئة للمستلزمات والأدوات الطبية.

– شركة أسواق التميمي: الاتفاق على الأسعار في نشاط البيع بالتجزئة للمستلزمات والأدوات الطبية.

– الشركة المتحدة للأدوية واللوازم الطبية المحدودة: الاتفاق على الأسعار في نشاط بيع الأدوية واللوازم الطبية.

– شركة الحديثة للدعاية والإعلان المحدودة: الاتفاق على الأسعار في نشاط الدعاية والإعلان.

– شركة موجة العصر للدعاية والإعلان: الاتفاق على الأسعار في نشاط الدعاية والإعلان.

– شركة وكالة قادن للدعاية والإعلان: الاتفاق على الأسعار في نشاط الدعاية والإعلان.

– شركة رمال العارض للمقاولات: الاتفاق على الأسعار في نشاط تشغيل المعابر.

– شركة المياد للتأجير: الاتفاق على الأسعار في نشاط تشغيل المعابر.

وبيّنت الهيئة أن مجموع الغرامات الصادرة بحق هذه المنشآت بلغ 36.9 مليون ريال، مشيرة إلى أن نشر هذه القرارات يأتي استنادًا إلى المادة التاسعة عشرة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75).

وأكدت الهيئة العامة للمنافسة استمرارها في مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يعزز المنافسة العادلة ويحمي المستهلك ويرفع كفاءة الاقتصاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد