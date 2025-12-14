“هيئة النقل” تدعو ملاك القوارب المهملة في جازان لمراجعتها

أمهلت الهيئة العامة للنقل ملاك قوارب الصيد والنزهة في منطقة جازان، التي لم تبحر قواربهم منذ عام، مدة أقصاها 30 يومًا لمراجعة فرع الهيئة بالمنطقة، وذلك ابتداءً من اليوم، وفق ما أعلنته عبر معلومات توعوية.

وأكدت الهيئة في إطار جهودها لتطوير القطاع البحري وتحسين المشهد الحضري، أن المهلة الممنوحة لملاك القوارب شهر وتحديدًا خلال الفترة من 14 ديسمبر الحالي حتى 14 يناير المقبل، مشيرةً إلى أنه في حال عدم المراجعة ستقوم الجهات المختصة بإزالة القوارب دون أدنى مسؤولية.