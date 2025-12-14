“هيئة النقل” تدعو ملاك القوارب المهملة في جازان لمراجعتها

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أمهلت الهيئة العامة للنقل ملاك قوارب الصيد والنزهة في منطقة جازان، التي لم تبحر قواربهم منذ عام، مدة أقصاها 30 يومًا لمراجعة فرع الهيئة بالمنطقة، وذلك ابتداءً من اليوم، وفق ما أعلنته عبر معلومات توعوية.
وأكدت الهيئة في إطار جهودها لتطوير القطاع البحري وتحسين المشهد الحضري، أن المهلة الممنوحة لملاك القوارب شهر وتحديدًا خلال الفترة من 14 ديسمبر الحالي حتى 14 يناير المقبل، مشيرةً إلى أنه في حال عدم المراجعة ستقوم الجهات المختصة بإزالة القوارب دون أدنى مسؤولية.