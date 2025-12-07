لقاء تعريفي بمؤتمر أبشر 2025 يجمع الإعلاميين والمهتمين بالتقنية في قبة وزارة الداخلية هيئة مجلس الشورى تحيل 18 موضوعًا إلى جدول أعمال جلساتها المقبلة “موانئ” تضيف خدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مساعد مدرب المنتخب السعودي: مواجهة المغرب تنافسية ونسعى لنتيجة إيجابية بدعم من السعودية.. “التحالف الإسلامي” يطلق برنامج الاستخبارات التكتيكية بالرياض عسير: فرع هيئة الصحفيين يعقد اجتماعه السنوي الأول .. مساء اليوم الجوازات: اشتراط تفعيل جواز السفر بعد تجديده تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول
عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض، اليوم، اجتماعها الثامن ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، إلى جانب رؤساء لجان مجلس الشورى المتخصصة.
واستعرضت الهيئة العامة لمجلس الشورى الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأقرت الهيئة إحالة 18 موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة، شملت العديد من التقارير من بينها التقرير السنوي لجامعة الجوف، وجامعة تبوك، وجامعة طيبة، إضافة لمشروعات أنظمة تمهيدًا لعرضها تحت قبة المجلس.
كما أقرت الهيئة العامة للمجلس خلال اجتماعها الثامن اليوم إحالة عددٍ من مشروعات الاتفاقيات والمذكرات المتعلقة بالتعاون والتفاهم في المجالات الصحية والثقافية وخدمات النقل الجوي والأوقاف مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.