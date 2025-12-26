Icon

امتزج فيها الطرب الأصيل بالأجواء الطبيعية الخلابة

وادي صفار يشهد أمسية فنية على مسرح صدى الوادي

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

شهدت الدرعية مساء اليوم أمسية طربية مميزة جمعت الفنان راشد الفارس والفنانة أميمة طالب على مسرح “صدى الوادي” في وادي صفار؛ أحد المواقع التاريخية البارزة التي مثّلت عبر العصور امتدادًا طبيعيًّا للدرعية ومتنفسًا لبيئتها الزراعية، ليعود اليوم فضاءً ثقافيًّا يحتفي بالفنون والموسيقى ضمن برامج موسم الدرعية 25/26.

وقدّمت الأمسية ليلة موسيقية امتزج فيها الطرب الأصيل بالحس المعاصر، حيث قدّم راشد الفارس وأميمة طالب عددًا من أعمالهما الغنائية التي تحظى بحضور واسع، وسط أجواء طبيعية أسهمت في تعميق التجربة السمعية والبصرية للجمهور، وعزّزت التفاعل بين الفنانين والحضور.

وجاءت هذه الأمسية ضمن برنامج “صدى الوادي” الذي يواصل تقديم حفلات موسيقية متنوعة تستضيف نخبة من نجوم الغناء العربي، في ظل توجه موسم الدرعية لتوظيف المواقع التاريخية والطبيعية بوصفها مسارح حية للفن، تجمع بين جمال المكان وقيمته التاريخية والتراثية.

وقد أسهم وادي صفار ببيئته المميزة في خلق تفاعل لافت بين الفنانين والجمهور، ومنح الحفل طابعًا خاصًا استلهم هدوء الوادي واتساعه، ليغدو مسرح “صدى الوادي” امتدادًا طبيعيًّا للمشهد المحيط به، ويعكس توجه موسم الدرعية نحو صناعة تجارب فنية متكاملة.

يذكر أن موسم الدرعية 25/26 يقدّم برامج فنية وثقافية وتراثية متنوعة، حيث يهدف إلى إبراز قيمة الدرعية بوصفها وجهة عالمية تحتفي بتاريخها العريق، ويواكب في الوقت ذاته مفاهيم الترفيه الحديثة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز جودة الحياة وتنمية القطاعين الثقافي والسياحي.

