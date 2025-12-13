وادي مغيدد بنجران.. أيقونة لجمال الطبيعة

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
يُعد وادي مغيدد شمال غرب نجران، على سفوح قمم جبال مغرة الممتدة ضمن سلسلة جبال السروات، أيقونة لجمال الطبيعة البكر، بمقوماته البيئية الفريدة، وغطائه النباتي المتميز، وجداول المياه الناضحة أغلب فترات العام.
ويمتد الوادي من أسفل حديقة بئر عسكر إلى شعب بران، على مسافة تُقدّر بنحو 25 كيلومترًا عن وسط مدينة نجران، ويتميز بموقعه الجغرافي الفريد الذي يجمع السهول الخضراء والجبال الشاهقة، مما يضفي على المكان طابعًا طبيعيًا جذابًا وبيئة مناسبة للتنزه والاستمتاع بجمال الطبيعة.
وشهد الوادي خلال الفترة الماضية ازدياد معدل الغطاء النباتي؛ نتيجة للأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة والمناطق المحيطة بها، لطبيعته المميزة على سفوح قمم جبال السروات، مما أنعش الجداول الطبيعية، وأسهم في زيادة المسطحات الخضراء على امتداد الوادي.