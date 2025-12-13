Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وادي مغيدد بنجران.. أيقونة لجمال الطبيعة

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٧ مساءً
وادي مغيدد بنجران.. أيقونة لجمال الطبيعة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يُعد وادي مغيدد شمال غرب نجران، على سفوح قمم جبال مغرة الممتدة ضمن سلسلة جبال السروات، أيقونة لجمال الطبيعة البكر، بمقوماته البيئية الفريدة، وغطائه النباتي المتميز، وجداول المياه الناضحة أغلب فترات العام.


ويمتد الوادي من أسفل حديقة بئر عسكر إلى شعب بران، على مسافة تُقدّر بنحو 25 كيلومترًا عن وسط مدينة نجران، ويتميز بموقعه الجغرافي الفريد الذي يجمع السهول الخضراء والجبال الشاهقة، مما يضفي على المكان طابعًا طبيعيًا جذابًا وبيئة مناسبة للتنزه والاستمتاع بجمال الطبيعة.

قد يهمّك أيضاً
9 متنزهات و119 حديقة في نجران تستقبل الزوار خلال إجازة الخريف

9 متنزهات و119 حديقة في نجران تستقبل الزوار خلال إجازة الخريف

أمانة نجران تطرح 40 فرصة استثمارية في مواقع متعددة

أمانة نجران تطرح 40 فرصة استثمارية في مواقع متعددة


وشهد الوادي خلال الفترة الماضية ازدياد معدل الغطاء النباتي؛ نتيجة للأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة والمناطق المحيطة بها، لطبيعته المميزة على سفوح قمم جبال السروات، مما أنعش الجداول الطبيعية، وأسهم في زيادة المسطحات الخضراء على امتداد الوادي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد