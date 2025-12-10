واشنطن: دمج قسد بالجيش السوري يعزز الأمن ونسعى لتعزيز التعاون مع دمشق

صرح قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، اليوم الأربعاء، أن دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري من شأنه أن يعزّز الأمن الداخلي، لافتاً إلى أن واشنطن تسعى لتعزيز التعاون مع الجيش السوري في الملفات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

وأضاف كوبر خلال مؤتمر خُصّص لمناقشة “تقييم السياسة الأميركية تجاه سوريا ما بعد الأسد” إن الولايات المتحدة تعمل بشكل متزايد مع الحكومة السورية في جهود مشتركة للقضاء على تهديد تنظيم داعش، مؤكداً وجود مصالح أمنية متقاطعة بين الجانبين في الحفاظ على استقرار المنطقة.

كما أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً أكبر مع دمشق لضمان عدم عودة داعش.

وأعلن أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، قدّمت القوات الأميركية المشورة والمساعدة والتمكين للسلطات السورية في أكثر من 20 عملية ضد داعش.

يذكر أنه رغم انحسار قدرات التنظيم الذي نشر الرعب بين السوريين على مدى سنوات الحرب التي امتدت 14 عاماً، إلا أنه لا يزال نشطاً عبر خلايا صغيرة في مناطق البادية خاصة في ريف حمص الشرقي ودير الزور، حيث نفذ سابقاً هجمات متفرقة ضد قوات سوريا الديمقراطية، واستهدف نقاطاً عسكرية، ونفذ عمليات اغتيال.