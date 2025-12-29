والد الفريق البسامي في ذمة الله رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصًا الشؤون الاقتصادية يتخذ قرارات وتوصيات بشأن مشروع نظام التعليم العام وحماية المستهلك رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” حماس تعلن رسميًا مقتل أبو عبيدة فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد الأمطار بمشاهد طبيعية تعزز السياحة البيئية سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة
انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس (الأحد)، عبدالله بن سالم بن محمد البسامي، والد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.
“المواطن” التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.