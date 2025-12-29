Icon

والد الفريق البسامي في ذمة الله Icon رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا Icon حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصًا Icon الشؤون الاقتصادية يتخذ قرارات وتوصيات بشأن مشروع نظام التعليم العام وحماية المستهلك Icon رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” Icon حماس تعلن رسميًا مقتل أبو عبيدة Icon فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية Icon شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد الأمطار بمشاهد طبيعية تعزز السياحة البيئية Icon سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم  Icon الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

والد الفريق البسامي في ذمة الله

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٣ مساءً
والد الفريق البسامي في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس (الأحد)، عبدالله بن سالم بن محمد البسامي، والد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.

المواطن” التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

قد يهمّك أيضاً
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام

الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام

الفريق البسامي يرأس اجتماع اللجنة الأمنية للحج لاستعراض خطط القطاعات

الفريق البسامي يرأس اجتماع اللجنة الأمنية للحج لاستعراض خطط القطاعات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد