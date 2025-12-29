والد الفريق البسامي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس (الأحد)، عبدالله بن سالم بن محمد البسامي، والد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.

“المواطن” التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.