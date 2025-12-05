Icon

وجود سجل تجاري لا يؤثر على استحقاق المعاش التقاعدي

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٦ مساءً
وجود سجل تجاري لا يؤثر على استحقاق المعاش التقاعدي
المواطن - فريق التحرير

أكدت التأمينات الاجتماعية أن وجود سجل تجاري لا يؤثر على استحقاق المعاش التقاعدي.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    2. اختيار الاشتراكات.
    3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

