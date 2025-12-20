Icon

ضمن مبادرة تأسيس مجتمعات دعم حالات الفصام

ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٩ مساءً
ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام
المواطن - فريق التحرير

نفذت الجمعية السعودية للفصام «احتواء» ورشة عمل بعنوان التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام، ضمن مبادرة تأسيس مجتمعات دعم حالات الفصام، وذلك بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، وعيادات ميديكير.

وأقيمت الورشة بحضور الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتورة منال صوان، وقدمها نخبة من استشاريي الطب النفسي، وهم الدكتور سعيد كدسة عضو مجلس إدارة «احتواء»، والدكتورة عائشة قفاص من مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، والدكتور أسامة شعبان نائب طب نفسي في عيادات ميديكير.

واستهدفت الورشة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المتطوعين للمشاركة في تأسيس مجتمعات دعم حالات الفصام، حيث تناول المتحدثون مدخلاً عاماً حول الفصام وأسبابه، وأهمية التقييم والتدخلات النفسية والاجتماعية، إضافة إلى استعراض أنواع التدخلات النفسية والاجتماعية والأسرية، وأدوار فريق الدعم، وسبل الوقاية من الانتكاسة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والصعوبات.

واختُتمت الورشة بعرض نماذج تطبيقية عملية، وتقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص المصابين بالفصام وتعزيز دور الدعم المجتمعي في رعايتهم.

