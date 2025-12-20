ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025 انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي
نفذت الجمعية السعودية للفصام «احتواء» ورشة عمل بعنوان التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام، ضمن مبادرة تأسيس مجتمعات دعم حالات الفصام، وذلك بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، وعيادات ميديكير.
وأقيمت الورشة بحضور الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتورة منال صوان، وقدمها نخبة من استشاريي الطب النفسي، وهم الدكتور سعيد كدسة عضو مجلس إدارة «احتواء»، والدكتورة عائشة قفاص من مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، والدكتور أسامة شعبان نائب طب نفسي في عيادات ميديكير.
واستهدفت الورشة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المتطوعين للمشاركة في تأسيس مجتمعات دعم حالات الفصام، حيث تناول المتحدثون مدخلاً عاماً حول الفصام وأسبابه، وأهمية التقييم والتدخلات النفسية والاجتماعية، إضافة إلى استعراض أنواع التدخلات النفسية والاجتماعية والأسرية، وأدوار فريق الدعم، وسبل الوقاية من الانتكاسة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والصعوبات.
واختُتمت الورشة بعرض نماذج تطبيقية عملية، وتقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص المصابين بالفصام وتعزيز دور الدعم المجتمعي في رعايتهم.