Icon

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة Icon برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية Icon الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة Icon فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض Icon السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع Icon طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة Icon طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف Icon تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد Icon إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية Icon إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ورش تقنية ومنافسات سيبرانية بمكافآت مليونية في اليوم الثاني من بلاك هات 25

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٩ صباحاً
ورش تقنية ومنافسات سيبرانية بمكافآت مليونية في اليوم الثاني من بلاك هات 25
المواطن - فريق التحرير

تواصل الرياض اليوم أعمال النسخة الرابعة من فعالية “بلاك هات” الشرق الأوسط وإفريقيا 2025، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، المشروع المشترك بين الاتحاد وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما الدولية؛ وذلك وسط حضور دولي واسع يعكس مكانة المملكة مركزًا عالميًا لصناعة الأمن السيبراني.

جلسات وورش عمل

وشهد اليوم الثاني نشاطًا متقدمًا في الجلسات وورش العمل التقنية، التي تناولت أحدث أساليب الدفاع الرقمي، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية، إضافة إلى مناقشة التطورات في الأمن المالي والمؤسسي ومستجدات الهجمات السيبرانية عالميًا.

وقدّم خبراء دوليون خلال جلسات Deep Dive عروضًا متخصصة كشفت عن ثغرات جديدة، واستعرضت حلولًا عملية مستندة إلى تجارب تشغيلية واقعية، فيما واصلت منصة Black Hat Campus استقطاب المواهب الشابة بجلسات تفاعلية وعروض توضيحية تُبرز مهارات الجيل الجديد في الأمن السيبراني.

وتواصلت المنافسات التقنية في منطقة الأنشطة بمسارات تمنح مكافآت تصل قيمتها إلى مليون ريال، إلى جانب مختبرات الآرسنال التي تستعرض أحدث الأدوات الأمنية، ومنطقة Terminal التي توفر بيئات محاكاة متقدمة لاختبار مهارات المشاركين في التحليل والهجمات الأخلاقية.

ويعكس الإقبال الواسع خلال اليوم الثاني التطور الذي حققته المملكة في بناء منظومة سيبرانية عالمية، وقدرتها على استضافة الفعاليات الدولية المتخصصة، حيث ركّزت الجلسات على الاتجاهات الحديثة في الأمن السيبراني وأولويات تطوير الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل مع التحديات المتقدمة.

وتُختتم فعاليات بلاك هات غدًا بجلسات تستعرض الهجمات المتطورة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للحوادث السيبرانية، إلى جانب مناقشة أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تشكّل مستقبل الأمن السيبراني عالميًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد