وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الجمعة ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ مساءً
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المواطن - واس

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع نادي الإبل، ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته العاشرة، والمقام حتى 3 يناير 2026م، تحت شعار “عز لأهلها”، بالصياهد شمال منطقة الرياض.

وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والمنافذ البرية بالمنطقة الشرقية.

