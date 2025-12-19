قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع نادي الإبل، ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته العاشرة، والمقام حتى 3 يناير 2026م، تحت شعار “عز لأهلها”، بالصياهد شمال منطقة الرياض.
وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والمنافذ البرية بالمنطقة الشرقية.