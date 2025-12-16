Icon

وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ختمًا خاصًّا بمؤتمر “أبشر 2025″، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، من تاريخ 17 حتى 19 ديسمبر المقبل في مدينة الرياض، بالشراكة مع أكاديمية طويق وعدد من كبرى الشركات العالمية في مجالات التقنية والتحول الرقمي.

وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض طوال فترة انعقاد المؤتمر.

