وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ختمًا خاصًّا بمؤتمر “أبشر 2025″، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، من تاريخ 17 حتى 19 ديسمبر المقبل في مدينة الرياض، بالشراكة مع أكاديمية طويق وعدد من كبرى الشركات العالمية في مجالات التقنية والتحول الرقمي.
وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض طوال فترة انعقاد المؤتمر.