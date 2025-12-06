وزارة الدفاع تحصد جائزة أفضل تواصل استراتيجي بقمة ICON 2025

نالت وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي، جائزة التواصل الاستراتيجي في قمة آيكون 2025 لصناعة المحتوى والإعلام التي عقدت في الأردن يوم الأربعاء الماضي الموافق 26 نوفمبر 2025م بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وروّاد صناعة التأثير والمحتوى والإعلام.

وشارك المدير العام التنفيذي للإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي الأستاذ عبدالرحمن بن سلطان السلطان في القمة بورقة عمل جاءت تحت عنوان “دور الذكاء الاصطناعي في التواصل الاستراتيجي”، أكد من خلالها أن دور الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند تحسين الكفاءة فقط، بل ينطلق من التخطيط إلى الإنتاج وإدارة منصات التواصل، ثم تتعداه إلى حماية الأمن المعرفي والسيبراني؛ وصولاً إلى دعم اتخاذ القرار.

وبيّن السلطان خلال كلمته أهمية تبني الذكاء الاصطناعي بإمكانياته المذهلة في التواصل الاستراتيجي، إلى جانب دوره في الرصد والتحليل الإعلامي، وكذلك تأثيره المستقبلي على الوظائف في قطاع التواصل الاستراتيجي.